Lazio, parla Hernanes: "La rottura con i tifosi è stata un problema"
26.04.2026 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Intervistato da Il Messaggero Veneto, l'ex centrocampista Hernanes ha parlato della stagione della Lazio soffermandosi in particolare sulla contestazione dei tifosi biancocelesti, che continuerà fino a fine anno. Di seguito le sue parole.
"La contestazione dei tifosi? In un club ci sono sempre quattro, cinque componenti che devono andare bene e i tifosi a mio avviso sono una di queste. Una rottura come questa è stata un altro fattore che si è aggiunto alle difficoltà e agli infortuni, e quindi è stato un problema".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.