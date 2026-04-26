Lazio, dalla Coppa Italia passa il futuro: il bilancio ha bisogno dell’Europa
RASSEGNA STAMPA - Il risultato sportivo costretto a passare in secondo piano. Non per ambiente e tifosi, ma per il bilancio di una società che ha estremo bisogno della vittoria in Coppa Italia e della conseguente qualificazione alla prossima Europa League.
Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, senza coppe europee il fatturato della Lazio è crollato del 35%, passando da 87,4 milioni a 54. Un crollo importante, pari ai circa 30 milioni che nella stagione 2024/25 aveva portato nelle casse del club biancoceleste la partecipazione in Europa League.
L’anno precedente, grazie alla Champions League, i ricavi europei erano stati il doppio. Ma alla Lazio basterebbero anche i circa trenta milioni che potrebbero arrivare dalla qualificazione alla seconda coppa europea per evitare di dover tagliare ulteriormente e in modo netto il monte ingaggi. L’accordo di sponsorizzazione con Polymarket, infatti, non può bastare da solo a sostenere un club che si autofinanzia e che senza coppe, come ha mostrato la recente semestrale, va in forte sofferenza.