Lazio, Patric ora è sempre più centrale. Il club riflette sul rinnovo

RASSEGNA STAMPA - Da necessità dettata dall'emergenza a certezza su cui puntare. L'esperimento di Patric nel ruolo di play ha convinto tutti, in primis Sarri che ci aveva puntato. Rimasto senza centrocampisti per la sfida di campionato contro il Milan, il tecnico aveva preferito lanciare il difensore in cabina di regia piuttosto che Belahyane. Il risultato ha superato ogni aspettativa: lo spagnolo è risultato essere il migliore in campo, mostrando grande abilità nel palleggio, personalità nel verticalizzare e una generale affidabilità in una posizione che aveva ricoperto solo nelle giovanili del Barcellona.

Riproposto anche in altre occasioni, Patric ha confermato quanto mostrato con i rossoneri, dando a Sarri un'alternativa in più in regia, fondamentale vista l'assenza prolungata di Rovella. Nella semifinale di Bergamo contro l'Atalanta, poi, un'altra prova impeccabile, nella quale non ha affatto sfigurato di fronte al dominante Ederson, dando un contributo determinante per il passaggio del turno.

Nel presente è una certezza, ma il futuro è ancora un rebus. Come sottolinea Il Messaggero, il contratto del 33enne è in scadenza nel 2027 e, per il momento, non è stata avviata alcuna trattativa per il rinnovo. Se ne potrebbe parlare direttamente a fine stagione. All'undicesima stagione in biancoceleste, Patric ha saputo reinventarsi e continua a essere importante per questa Lazio. Non è mai stata una pedina irrinunciabile, ma nel tempo è diventato un vero e proprio simbolo di lazialità, oltre che un jolly, e in uno spogliatoio servono anche giocatori così.