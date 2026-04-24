Lazio, Nesta: "Lotito? L'ho salutato, non mi ha visto. Verrà ricordato..."
24.04.2026 13:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Alessandro Nesta è protagonista del primo episodio di 'Giorgia's Secret', serie di interviste su Dazn con Giorgia Rossi. Parlando della Lazio attuale, l'ex difensore ha espresso il suo pensiero sulla gestione del presidente Lotito e sulla constestazione in atto da parte dei tifosi biancocelesti. Di seguito le sue parole.
"Lotito? L'ho visto ieri sera al ristorante, stavo con due miei amici. L'ho incrociato, stava al telefono, manco mi ha visto mi sa. L'ho salutato ma non so... Secondo me verrà ricordato meglio rispetto al pensiero di oggi, però adesso ci sono un po' di problemi".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.