Lazio in finale di Coppa Italia, Roma in tilt: gli scenari che si prospettano sono da incubo

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in finale di Coppa Italia e ha la possibilità di regalarsi la qualificazione in Europa League senza dover passare per il campionato dove l’accesso è attualmente impossibile. La vittoria dei biancocelesti sull’Atalanta ha tolto alla Roma le pochissime certezze rimaste infondendo preoccupazione al solo pensiero di rimanere a bocca asciutta. La qualificazione in Champions per i giallorossi è un’impresa ardua considerando le rivali in corsa, Juventus e Como, e dunque, si fa più concreto l’obiettivo quinto posto che significherebbe Europa League a prescindere dalle altre. Un traguardo che peserebbe come un macigno, ma l’altro scenario è decisamente peggiore.

Nel caso in cui la squadra di Gasperini dovesse arrivare sesta e quella di Sarri vincere il trofeo contro l’Inter, spiega il Corriere dello Sport, Cristante e compagni retrocederebbero in Conference League. Un verdetto amaro considerando gli obiettivi prefissati e dichiarati. C’è di peggio però, se l’Atalanta, attualmente dietro con 4 punti in meno, dovesse riuscire a superare i giallorossi a quel punto lo scenario sarebbe catastrofico. Niente Coppe. Un confine sottile tra sogno e incubo, la Roma ci cammina in mezzo e ha a disposizione cinque giornate per cercare di blindare almeno l’Europa League.

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