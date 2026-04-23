Bezzi: "Sarri non può più restare alla Lazio. Al suo posto prenderei..."

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Il giornalista Gianni Bezzi ha parlato in collegamento ai microfoni di TMW Radio, ai quali ha giudicato positivamente la stagione di Sarri con la Lazio e pronosticato un suo addio a fine anno.

"Migliori tre allenatori della Serie A? A me interessa poco il podio, però dico che ha fatto molto bene Chivu, che ha la rosa più forte che c'è in Serie A. Dopo ieri sera metto Sarri, che è stato strepitoso in una stagione assurda, completamente piena di problemi. Poi posso mettere al secondo posto Chivu, e sicuramente metto Allegri, che ha giocato con una squadra senza attaccanti e andando in Champions è già una grande stagione. E' una stagione da 9 quella di Sarri. Sarri ha già deciso che andrà via, credo che Firenze sia la piazza congeniale per lui. Non può più restare alla Lazio".

"A Firenze c'è una piazza che sarebbe unita se arrivasse Sarri. Alla Lazio non so chi verrà, ma in prospettiva, vista la situazione societaria, deve prendere un profilo giovane, che può andare dietro agli obiettivi, anche economici, di questa società. Io quello che so per certo che la finale di Coppa Italia ha azzerato tante situazioni, con Lotito che era criticato da tutti ma ora per lui è già un trionfo. E non capisco perché la tifoseria sarà presente in finale e non al derby".