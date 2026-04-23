Lazio, Dalla Palma: "Motta si merita il 10 in pagella! Spero che questa vittoria..."

Il giorno dopo la vittoria della Lazio contro l'Atalanta, che ha portato i biancocelesti in finale di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Dalla Palma.

ATALANTA-LAZIO - "Non è stata la partita perfetta di Napoli, ma va bene così. Questo è un risultato clamoroso, forse il massimo a cui possiamo aspirare, ma visto che ci siamo andiamoci a giocare la finale. Non ce ne frega niente di quello che succederà da qui al 13 maggio. Gila deve tornare il 13 maggio. La finale di Coppa Italia sia qualcosa di imprevedibile e imprevisto e va celebrato in tutti i modi. Ieri sera si sono provate emozioni forti. Hanno dimostrato che a Lissone se si concentrano riescono anche a far le cose fatte bene".

SARRI - "Spero che la partita di ieri sera dia la spinta di interrompere un atteggiamento poco disposto nei confronti di Sarri da parte della società. Sarri è un bene dell'umanità. Solo lui può portare avanti un progetto in cui il calcio si porta avanti giorno per giorno. Se vincesse anche la Coppa Italia sarebbe uno dei successi più clamorosi. Non ho idea di come si possa battere l'Inter, il Como ci è riuscito due volte per mezzora. L'Inter in campo nazionale è troppo più forte di tutti, ma io confido sempre nella partita perfetta di Sarri".

MOTTA - "Fino a un quarto d'ora dalla fine il voto di Motta era un 5. Poi fa il paratone su Scamacca e lo porto a 7. Dopo i rigori avevo alzato a 9, ma non aveva senso. Quindi ho deciso di dargli un 10 in pagella. Credo che per lui sia un momento che ricorderà per sempre".