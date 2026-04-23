Lazio, Taylor esulta sui social: "Siamo in finale di Coppa!"
23.04.2026 17:30 di Christian Gugliotta
All'indomani del trionfo della Lazio in semifinale di Coppa Italia, Kenneth Taylor ha espresso tutta la sua gioai sul proprio profilo Instagram, pubblicando una serie di immagini scattate durante il match accompagnate dalla descrizione: "Siamo in finale di Coppaaaaa! 🫡".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.