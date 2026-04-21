Calciomercato Lazio | Nel mirino il figlio di un ex: di chi si tratta

CALCIOMERCATO LAZIO - Figli d'arte e di grandi ex. La Lazio segue con attenzione un talento giovanissimo con un passato glorioso. Si tratta di Gianluca Okon, mediano classe 2009 del Club Bruges. Ne è sicuro l'osservatore Marco Palma, che ha parlato di lui ai microfoni di TMW Radio: "Seguito da diversi club di Premier League, in Italia è monitorato dalla Lazio. Somiglia a Hjulmand dello Sporting Lisbona".

Il padre è Paul Okon, che ha vestito la maglia biancoceleste tra il 1996 e il 1999. Anche Gianluca è nato in Australia, ma ha origini italiane e attualmente sta giocando con l'Under 17 azzurra. Con le giovanili del Club Bruges quest'anno ha collezionato 30 presenze (1.482 minuti totali, anche in Youth League) e zero tra gol e assist. Per la Lazio, che lo tiene d'occhio, sarebbe un acquisto per il futuro.