Calciomercato Lazio | Quante big su Tresoldi: c'è il Tottenham (e non solo)

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CALCIOMERCATO LAZIO - Aumenta la concorrenza per Nicolò Tresoldi. Nei giorni scorsi il centravanti classe 2004 era stato accostato anche alla Lazio, la quale dovrà rivedere e non poco il reparto offensivo durante la sessione estiva di calciomercato.

L'attaccante del Club Bruges sta facendo parlare di sé, è reduce da una doppietta con la Germania Under 21. Nonostante le sue prestazioni siano in continuo crescendo, però, non ha ancora ricevuto una chiamata dal ct Gattuso. In compenso, l'italo-tedesco ha attirato l'attenzione di molte big europee.

Non c'è solo la Lazio sul giocatore. Nei giorni scorsi era emerso l'interesse dell'Arsenal, mentre secondo SkySportDe si sarebbero aggiunte alla lista delle pretendenti anche Tottenham, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.

Si prospetta un'estate infuocata per Tresoldi, pronto per fare il salto e dimostrare il suo valore in un campionato di livello superiore. Se sarà in Inghilterra, Germania o Italia lo dirà solo il tempo.