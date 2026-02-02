Calciomercato Lazio | Vecino al Celta Vigo: la conferma dell'allenatore
CALCIOMERCATO LAZIO - Matias Vecino sarà un nuovo giocatore del Celta Vigo. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità del trasferimento del centrocampista uruguaiano che, dopo 3 anni mezzo, lascerà la Lazio.
A confermare il trasferimento del classe 1991 è stato anche l'allenatore del Celta, Claudio Giráldez, che al termine della partita giocata ieri dalla sua squadra sul campo del Getafe ha detto: "Centrocampo? Abbiamo preso due giocatori in quel reparto".
Il primo è Fer López, che ha già esordito con il nuovo club, e oltre a lui dovrebbe esserci anche Vecino, pronto ad affrontare una nuova avventura dopo quella in biancoceleste. La prima fuori dall'Italia dopo 13 anni dal suo trasferimento alla Fiorentina.
