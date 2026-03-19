Serie A, Como in lutto: addio al proprietario Michael Hartono
19.03.2026 11:22 di Mauro Rossi
Lutto in casa Como. Si è spento Michael Bambang Hartono, uno due due proprietari della squadra lombarda. L’imprenditore, uno dei più influenti di tutta l’Indonesia, è morto a Singapore a 86 anni. Con un patrimonio di circa 18 miliardi di dollari, era dal 2019 insieme al fratello Robert Budi Hartono uno dei due azionisti di riferimento del club. Di recente Forbes lo aveva inserito al 149° posto tra le persone più ricche del mondo.