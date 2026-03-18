Lazio - Milan, Sarri guida Maldini nel ruolo di centravanti: ecco l'indicazione
18.03.2026 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Per Sarri, il ruolo di Maldini è uno solo: la prima punta. L'ex Atalanta giocherà solo al centro dell'attacco: questa è la posizione decisa dal tecnico della Lazio. E proprio lì ha preso posto nel tridente contro il Milan. Come mostrato nell'ultimo episodio di Bordocam su Dazn, Mau l'ha seguito costantemente suggerendogli i movimenti più giusti da fare per riuscire a far male ai rossoneri: “Oh Daniel, esci! Esci sui due centrali!”, è stata la sua indicazione dalla panchina. La gara alla fine è stata decisa da Isaksen, ma Maldini ha avuto comunque un ruolo fondamentale nella partita.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.