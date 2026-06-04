Calciomercato Lazio | Cancellieri in uscita: è vicino a un club di Serie A
04.06.2026 10:15 di Christian Gugliotta
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RASSEGNA STAMPA - Non solo un centravanti. Tra le richieste presentate da Gattuso alla società c'è anche l'acquisto di un vice Zaccagni. I continui infortuni occorsi al capitano biancoceleste e l'addio di Pedro sono stati un campanello d'allarme chiaro per il tecnico, che vuole rinfoltire il reparto offensivo con almeno un nuovo esterno.
Se sulla corsia di destra servirà un rinforzo, dall'altra parte tutto dipenderà dalle uscite. Isaksen, per il quale Ringhio stravede, dovrebbe restare a Formello, mentre Cancellieri risulta in uscita. Come riportato da Il Messaggero, il classe 2002 è vicino alla Fiorentina e con ogni probabilità saluterà la Lazio.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.