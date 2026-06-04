Lazio, Dia pesa sul mercato: la società è alla ricerca di un acquirente

RASSEGNA STAMPA - Undici milioni. Tanto è costato il riscatto di Dia dalla Salernitana, concordato nell'estate 2024. Una cifra che la Lazio credeva di poter pagare senza problemi ai tempi, ma che oggi pesa non poco. Il senegalese ora diverrà a tutti gli effetti un giocatore biancoceleste, al termine di una stagione estremamente negativa, che lo ha visto scivolare sempre più ai margini della rosa.

Due gol tra campionato e Coppa Italia. Questi i numeri impietosi dell'annata di Dia. Nonostante le tante occasioni avute, l'attaccante non ha mai rappresentato una valida alternativa in attacco, infilando una serie di prove opache nelle quali non è riuscito a incidere. Eppure, il suo impatto sul mondo Lazio era stato positivo. Con Baroni aveva giocato in tandem col Taty, arrivando addirittura in doppia cifra e facendo sperare in un prosieguo differente.

La Lazio adesso si ritrova una patata bollente. In caso di mercato a saldo zero, il club dovrà finanziare gli acquisti con le cessioni. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tentativo sarà quello di cercare un acquirente per Dia, per poi andare a rimpiazzarlo con un nuovo attaccante. Trovare un club disposto a spendere la stessa cifra versata dalla Lazio, però, sarà un compito complicato, e il rischio è che il giocatore resti a Formello. Pescare una soluzione non è semplice e l'operazione chiusa due anni fa oggi è dolorosa come non mai.

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