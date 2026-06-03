Gattuso alla Lazio, Braglia: "Impresa più difficile della Nazionale". E sulla protesta...
L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell'arrivo di Gattuso alla Lazio e della forma di protesta del tifo biancoceleste. Di seguito le sue parole.
GATTUSO - "È stato mio compagno a Perugia, gli faccio gli auguri. È una persona importante, gli auguro tutto il bene possibile ma davanti a sè ha un'impresa ancora più difficile di quella della Nazionale".
PROTESTA - "Capisco tutto, sarà anche una forma d'amore questa ma il Genoa in qualsiasi momento, anche quando è sprofondato in C, ha sempre avuto l'affetto dei tifosi. I campionati li vince una squadra sola, la squadra non può sempre rispecchiare le ambizioni della piazza. E vale anche per il Milan. C'è amarezza e disprezzo per la gestione fallimentare, però credo che l'affetto è l'affetto".