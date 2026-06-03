Lazio, lungo confronto tra Tavares e Gattuso: il tecnico ha le idee chiare

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RASSEGNA STAMPA - Un incontro a Marbella potrebbe aver cambiato il futuro di Nuno Tavares. Durante le vacanze in Spagna, fa sapere il Messaggero, il terzino portoghese ha avuto un lungo confronto con Gennaro Gattuso, che gli ha ribadito personalmente la fiducia e il ruolo centrale che potrà avere nella nuova Lazio. Il tecnico biancoceleste è da tempo un estimatore delle qualità dell'ex Arsenal e ritiene che possa diventare una delle principali armi offensive della squadra.

L'obiettivo è riportare Tavares ai livelli della prima parte della scorsa stagione, quando le sue accelerazioni sulla fascia sinistra e la capacità di creare superiorità numerica lo avevano reso uno dei giocatori più incisivi della rosa. Gattuso vorrebbe sfruttarne soprattutto le qualità offensive, limitando i compiti difensivi e consentendogli di attaccare con maggiore continuità.

Tra i due sarebbe nato subito un ottimo rapporto e da questo confronto sarebbe emerso un vero e proprio patto di rilancio. Tavares, che già a gennaio aveva preso in considerazione l'ipotesi di lasciare la Lazio con l'interesse di Besiktas e club sauditi, potrebbe ora rivedere le proprie intenzioni. Anche l'arrivo di Pedraza non sembra modificare i piani dell'allenatore, deciso a puntare sul portoghese come titolare della corsia mancina.