Italia, Baldini: "Emozionante andare a Coverciano ma ora pensiamo a giocare"
02.06.2026 21:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net
Alla vigilia dell’amichevole contro il Lussemburgo il ct ad interim dell’Italia Silvio Baldini ha espresso le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport.
“Emozionato? L’emozione c’è stata prima di andare a Coverciano. Per quel mese mi sono sentito emozionato. Una volta entrato in campo devi pensare a giocare, a fare bene”.
“Siamo rimasti sorpresi dall’atteggiamento di Donnarumma e Pio Esposito e, anzi, mi ha sorpreso che hanno ringraziato il gruppo per averli accolti”.
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