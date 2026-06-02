Calciomercato Lazio | Caccia al trequartista: torna di moda Miretti
02.06.2026 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Cercasi trequartista italiano. Sarebbe una richiesta di Gattuso alla Lazio, secondo quanto raccontato da Il Messaggero: il nuovo tecnico biancoceleste vorrebbe un giocatore tra le linee che in questo momento manca in rosa. Nel mirino ci sarebbero già due giocatori azzurri.
Uno di questi è Vergara del Napoli, l'altro invece è Miretti della Juventus. Il secondo era già stato avvicinato al club di Formello nei mesi scorsi, con Sarri in panchina. Adesso potrebbe tornare di moda per un ruolo più offensivo, anche se su di lui c'è anche l'interesse del Como. La società bianconera ne fa una valutazione molto alta, per questo la Lazio potrebbe pensare alla formula del prestito per portarlo nella Capitale.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.