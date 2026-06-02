Calciomercato Lazio | Il Sassuolo punta di nuovo Lazzari: la situazione
02.06.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Torna di moda Lazzari per il Sassuolo. L'interesse non è scemato a distanza di un anno, come riportato da sassuolonews.net. Il terzino della Lazio era finito nel mirino del club neroverde già l'estate scorsa, ma il blocco del mercato imposto ai biancocelesti aveva fermato quasi ogni cessione. Adesso invece l'operazione si potrebbe davvero concretizzare. L'ex Spal ha il contratto in scadenza nel 2027: starà alla società decidere se rinnovarlo per un altro anno, cederlo subito o perderlo a zero tra qualche mese. Il Sassuolo in ogni caso resta alla finestra.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.