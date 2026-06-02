Calciomercato Lazio | Rivoluzione tra i pali: caccia ai profili low cost
02.06.2026 12:30 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Rivoluzione in casa Lazio, soprattutto in porta. Il futuro della Lazio sembra essere nelle mani di Edoardo Motta: arrivato a gennaio dalla Reggiana, è esploso in questo finale di stagione. La società biancoceleste ci punta, ma questa scelta provocherà un effetto domino tra i pali.
Con la probabile partenza di Provedel (nelle ultime ore c’è stato uno scatto dell’Inter), e il dubbio Mandas (ha richieste in Italia e all’estero), la Lazio cerca profili low cost da inserire alle spalle del titolare.
Come riporta Il Messaggero, la società biancoceleste ha aggiunto alla lista degli attenzionati il 27enne brasiliano Brenno del Fortaleza (ha il passaporto italiano) e il romeno Hindrich del Legia Varsavia.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.