Atalanta, settimana decisiva: prima l'addio di Palladino, poi Sarri
Sono ore caldissime in casa Atalanta per quanto riguarda il nuovo allenatore. La settimana appena iniziata sarà infatti quella che porterà all’ufficialità dell’addio di Raffaele Palladino e, quindi, anche quella che porterà all’arrivo di Sarri.
Come riportato da Tuttomercatoweb.com prima dell’arrivo Sarri ci sarà un incontro tra il neo ds Giuntoli e Palladino che comunque non cambierà le carte in tavola. Si va quindi verso la risoluzione del contratto con Palladino che quindi non verrà esonerato e che potrà subito iniziare una nuova avventura.
Dopo questo passaggio si passerà ad ufficializzare Maurizio Sarri.
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