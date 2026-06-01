Calciomercato Lazio | Lazzari verso l'addio? C'era un club su di lui: le ultime
01.06.2026 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Giocatori in scadenza da rinnovare o piazzare. La lista è lunga, sono ben nove. Tra questi c'è anche Manuel Lazzari, da anni ormai alla Lazio. Il suo corso sembra quasi alla fine: se non partirà quest'estate, probabilmente lo farà la prossima. A meno che la società non decida di prolungargli il contratto di un altro anno.
In realtà, come riportato da Il Corriere dello Sport, ad agosto scorso il terzino aveva pensato di andare via. A fermarlo (come tutti gli altri) era stato il mercato bloccato, con il club che aveva deciso di trattenere tutti. Su di lui c'era anche il Sassuolo che l'avrebbe preso per la prima stagione da neopromosso in Serie A. Ora da capire come cambierà la situazione.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.