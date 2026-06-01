Lazio, Gattuso in arrivo a Formello: incontrerà la società, ecco il piano
RASSEGNA STAMPA - Gattuso in arrivo. Come vi abbiamo raccontato, il 4 giugno sarà Formello: inizierà ufficialmente la sua nuova avventura con la Lazio. L'ha confermato anche l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport: il tecnico sbarcherà giovedì nel centro sportivo biancoceleste insieme a tutti i suoi collaboratori.
Con lui, infatti, ci saranno anche il vice Riccio, i preparatori atletici Dominici e Tenderini, il preparatore dei portieri Perrone e il match analyst Sangermano. A Formello Gattuso incontrerà Lotito e Fabiani per pianificare l'estate tra ritiro e amichevoli: la preparazione dovrebbe scattare il 13 luglio, con le visite mediche d'idoneità a partire dal 10.
Dovrebbe durare circa quindici giorni, con la prima gara di rodaggio da disputare nel centro sportivo biancoceleste con la Primavera. Poi si andrà all'estero per almeno altre due amichevoli. Il 16 agosto inizierà ufficialmente la stagione con i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova.