Gattuso riparte da Gila? Ultimo anno alla Lazio o cessione, ecco cosa accadrà

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RASSEGNA STAMPA - Ancora un anno su un contratto che non sarà rinnovato, ma l’addio alla Lazio in estate è tutt’altro che scontato. Mario Gila può rimanere ancora un anno in biancoceleste, aiutando Provstgaard ed eventuali nuovi arrivi prima di dire addio. Come vi avevamo anticipato e come oggi scrive il Corriere dello Sport, la Lazio è disposta a trattenere Gila anche fino alla scadenza, esponendosi al rischio di perderlo a zero. Non a caso Fabiani ha già dato rassicurazioni a Gattuso circa la permanenza dello spagnolo, per quanto a oggi non ci sia ancora nulla di definitivo.

A pesare sulle decisioni della Lazio è la situazione che coinvolge Gila: tra i meno pagati della rosa, ma allo stesso tempo tra i giocatori di maggior valore. Averlo in gruppo potrebbe fare la differenza per Gattuso, rischia di non farlo invece un’eventuale cessione. I biancocelesti dovrebbero infatti girare la metà dell’incasso al Real Madrid, ma è impensabile ottenere una cifra significativa con queste condizioni contrattuali.

Difficile trovare un sostituto alle stesse condizioni economiche e improbabile ottenere un incasso rilevante: queste le ragioni che hanno spinto la Lazio a sbilanciarsi con Gattuso. La realtà, però, è che Gila potrebbe ancora partire in estate: i biancocelesti potrebbero alzare il prezzo in caso di asta, considerando i diversi club interessati per ora soprattutto in Italia. Dovessero aggiungersi altre squadre, soprattutto dalla Premier, l’addio dello spagnolo tornerebbe fortemente in bilico, con la sensazione che una cifra intorno ai 25 milioni porterebbe la Lazio a dare il via libera alla cessione.

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