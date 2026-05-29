Lazio, Noslin: obiettivo convincere Gattuso. In attacco può essere un jolly

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RASSEGNA STAMPA - Avrà un gran da fare Rino Gattuso nei prossimi mesi soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. La situazione, del resto, è nota: Maldini salvo colpi di scena non verrà riscattato, Dia è in bilico così come Cancellieri mentre a sperare di conquistare la fiducia del mister sono in due: Ratkov da un lato e Noslin dall’altro.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport in questa situazione Noslin può diventare la vera e propria carta jolly, schierabile in ogni posizione in base alle necessità. Sarri l’ha utilizzato in diversi modi: è partito da esterno destro e poi impiegato sulla fascia opposta come vice-Zaccagni, ha fatto la seconda punta e ha giocato anche da centravanti con Pedro alle spalle.

L’olandese, di fatto, si è guadagnato la conferma grazie al rendimento degli ultimi mesi e quindi rimarrà nella Capitale a meno di offerte irrinunciabili che permetterebbero alla Lazio si rientrate nell’importante investimento fatto per comprarlo: quasi 18 milioni al Verona. Noslin sarà uno degli osservati speciali di Gattuso che lo studierà durante il ritiro per poi capire che ruolo potrà avere nella sua Lazio.

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