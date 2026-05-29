Ingaggio e Como, Pellegrini si allontana dalla Lazio. E Tavares…

29.05.2026 09:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Ingaggio e Como, Pellegrini si allontana dalla Lazio. E Tavares…
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RASSEGNA STAMPA - Qualcuno dovrà uscire per far spazio a Pedraza. A maggior ragione senza coppe europee, tenere tre terzini sinistri in rosa è un lusso che questa Lazio non potrà permettersi. Per questo almeno uno tra Luca Pellegrini e Nuno Tavares è destinato a salutare in estate, con l’italiano al momento favorito per l’addio.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, l’addio di Luca Pellegrini è tutt’altro che un’ipotesi remota. Il contratto del terzino è in scadenza nel 2027 e al momento la Lazio non ha mai neanche accennato a un rinnovo che a questo punto difficilmente sarà proposto. Pesano poi i 2,4 milioni netti percepiti all’anno, cifra che la società risparmierebbe volentieri a maggior ragione per un non titolare. 

Per questo, e visto l’interesse manifestato pubblicamente da parte del Como, in estate Luca Pellegrini potrebbe dire addio alla Lazio. Attenzione però anche al discorso Tavares: potrebbero tornare a farsi sotto club da Turchia e Arabia Saudita, ma il club vorrebbe tenere il portoghese e magari valorizzarlo ancora, prima eventualmente di lasciarlo partire tra un anno. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.