Calciomercato, Muriqi è in vendita: la Lazio può incassare un tesoretto
CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Vedat Muriqi è diventato un punto di riferimento per il Maiorca, ma nonostante i suoi gol non è riuscito a salvare la squadra dalla retrocessione in Segunda Division. Un dettaglio che, riporta Il Corriere dello Sport, aumenta le possibilità di una cessione. A breve ci sarà il confronto tra l’attaccante e il club, un appuntamento osservato con attenzione in Turchia e dalla Lazio. I biancocelesti hanno diritto al 45% della sua rivendita.
Gli spagnoli, prosegue il quotidiano, chiedono circa 20 milioni, ma l’affare si può chiudere anche a cifre inferiori. I capitolini hanno la possibilità di incassare un gruzzoletto.
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