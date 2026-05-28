Conferenza dei servizi per il Flaminio: documenti incompleti? La Lazio spiega che…

28.05.2026 17:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Fonte: Dire
Conferenza dei servizi per il Flaminio: documenti incompleti? La Lazio spiega che…

È iniziata alle 12, in modalità da remoto, la conferenza dei servizi preliminari per la ristrutturazione e l'ampliamento dello stadio Flaminio secondo il progetto della Lazio. Quella di oggi è stata la prima riunione di un procedimento destinato a durare 45 giorni più 15 di proroga: al termine, i vari enti dovranno presentare le loro prescrizioni e dare i loro pareri che poi la Lazio dovrà utilizzare per redigere il progetto definitivo. All'inizio dei lavori i responsabili della Lazio, a partire dal presidente Claudio Lotito, hanno presentato in via preliminare il progetto, soffermandosi in particolare sugli aspetti dei parcheggi, con alcune nuove slide, sulla questione del vincolo e sulle caratteristiche adottate per il risparmio energetico. A quanto riferito, la documentazione sull'opera sembra non sia stata ancora completata. La Lazio ha fatto però sapere agli enti chiamati a fornire il parere che tutto sarà on line entro una decina di giorni a un link temporaneo che sarà disponibile in un paio di giorni. Per il Comune era presente il Dg del Campidoglio, Albino Ruberti. Era presente, in collegamento, un rappresentante della fondazione Nervi. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.