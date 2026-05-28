Atalanta, Palladino lascia Zingonia: ora spazio a Sarri
28.05.2026 15:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Federico De Luca 2026
Raffaele Palladino non è più l’allenatore dell’Atalanta. In attesa che arrivi l’ufficialità da parte del club, come riportato da Tuttomercatoweb.com, il tecnico ha appena lasciato il centro sportivo di Zingonia dopo aver salutato tutti gli addetti ai lavori ringraziandoli per quanto fatto in questa stagione.
Ora manca solo l’annuncio ufficiale e, poi, la Dea sarà pronta ad annunciare Maurizio Sarri che, nella giornata di ieri, ha ufficializzato il suo addio alla Lazio.
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