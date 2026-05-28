Ex Lazio | Crespi segna ancora: Union Brescia in finale play off
28.05.2026 13:45 di Simone Locusta
Una serata (e una stagione) importante quella di Valerio Crespi, ex centravanti della Lazio e ora all’Union Brescia in Serie C.
Proprio in Lombardia, il classe ha messo in mostra le sue doti da finalizzatore ed è risultato decisivo nel doppio incontro contro la Salernitana nelle semifinali playoff per raggiungere la Serie B. Un gol all’andata, in rovesciata, uno al ritorno ieri sera nel 2-0 che ha spinto l’Union Brescia in finale.
Grazie a questa vittoria, Crespi giocherà la finale play off contro l'Ascoli (andata al Rigamonti il 2 giugno, ritorno al Del Duca il 7 giugno), con il sogno di incidere ancora e raggiungere la Cadetteria.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.