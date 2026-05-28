Lazio, Pancaro: "Gattuso è l'uomo giusto. Spero possa far divertire i tifosi"

28.05.2026 10:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, Pancaro: "Gattuso è l'uomo giusto. Spero possa far divertire i tifosi"
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© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Per Giuseppe Pancaro, ex campione d’Italia con la Lazio nel 2000 ed ex compagno di squadra di Gennaro Gattuso al Milan, l’arrivo di Rino può rappresentare la svolta giusta per i biancocelesti. I due si conoscono da sempre, essendo cresciuti nella stessa zona della Calabria, e Pancaro ricorda al Corriere della Sera che già da ragazzo Rino avesse una grande determinazione: "Ha sempre avuto cultura del lavoro e spirito di sacrificio".

Secondo Pancaro, Gattuso è l’uomo ideale per rilanciare la Lazio dopo l’addio di Sarri. Lo descrive come un allenatore propositivo, cresciuto grazie alle esperienze vissute tra Milan, Napoli, Valencia, Marsiglia e Nazionale. "Può far bene e questa occasione potrebbe consacrarlo definitivamente", ha spiegato.

L’ex difensore è convinto che Gattuso saprà entrare nel cuore dei tifosi laziali grazie al suo carattere diretto e combattivo, anche se riconosce che il momento del club resta delicato soprattutto per il rapporto ormai incrinato tra la tifoseria e Lotito. Proprio sui rapporti tra Gattuso e il presidente, però, Pancaro non vede rischi: "Sono entrambi schietti e parleranno chiaro".

L'ex biancoceleste è talmente sicuro di Gattuso che sente di non dovergli dare nessun consiglio: "Non credo ne abbia bisogno. Per l’amore che provo per la Lazio e per il bene che voglio a lui spero che riesca a riportare i biancocelesti dove meritano di essere e auguro a Rino di far divertire i tifosi, che hanno il diritto di tornare a gioire".

Infine, Pancaro crede che l’arrivo di Gattuso possa rigenerare tutta la rosa. Pur ritenendo necessari 4-5 acquisti importanti, considera buona la base della squadra e pensa che il nuovo tecnico riuscirà a tirare fuori il meglio da ogni giocatore.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.