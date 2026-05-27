Lazio, data da definire per la Supercoppa. E sul luogo c'è un paese in pole

27.05.2026 16:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, data da definire per la Supercoppa. E sul luogo c'è un paese in pole
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RASSEGNA STAMPA - Attesa per tutti i dettagli della Supercoppa. Si giocherà in gara secca tra Lazio e Inter, ma manca ancora la data ufficiale e il luogo. Probabilmente si disputerà il 22 o il 23 dicembre: difficile che possa essere spostata in Italia ad agosto, visto che il 16 i biancocelesti dovranno affrontare i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova. Come riportato da Il Corriere dello Sport, per ospitare la finale si valutano diverse offerte provenienti da vari paesi esteri: su tutte c'è quella del Marocco, a Casablanca. Nei prossimi mesi arriveranno novità in merito.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.