Lazio | Gattuso allenatore dalle dimissioni facili: la sua storia preoccupa

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© foto di Federico Serra

Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore della Lazio. L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana ripartirà dai biancocelesti per rilanciare la sua carriera da allenatore dopo le ultime esperienze negative. La società biancoceleste potrebbe rappresentare la sua ultima spiaggia, motivo per cui si fa ancora più sorprendente la scelta di Gattuso di approcciarsi a un ambiente in forte contestazione verso la stessa società che gli ha proposto la panchina. La sua Lazio dovrà scendere in campo, probabilmente, senza pubblico.

Dovrà fare i conti con limiti tecnici evidenti. E lui stesso dovrà vedersela con un Lotito che pubblicamente ha definito l'allenatore un "dipendente" che deve rimanere esterno alle dineamiche societarie, dirigenziali e, quindi, anche di mercato. Nel corso della sua carriera, però, Gennaro Gattuso ha già affrontato esperienze al limite e dimostrato di avere la forza di fare un passo indietro quando le cose vanno male. Spesso, infatti, le avventure del tecnico campione del mondo nel 2006 si sono concluse con le sue dimissioni o con la rescissione consensuale del contratto.

GATTUSO, UNA CARRIERA DI DIMISSIONI E RISOLUZIONI CONTRATTUALI - E' successo all'OFI Creta, quando si è dimesso nel 2014 per scarsi risultati, e al Pisa (due volte) nel 2017 per la crisi societaria che aveva portato al mancato pagamento degli stipendi. Anche al Milan, dopo un anno e mezzo in panchina, Gattuso ha deciso di fare un passo indietro quando riteneva terminata la sua avventura, rescindendo il contratto in accordo con la società ed evitando l'esonero. La rescissione per eccellenza, però, è arrivata nel 2021 a Firenze. Per un litigio con il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, a causa di punti di vista differenti nelle dinamiche del mercato e per il litigio del suo agente Mendes con la società, Gattuso a neanche un mese di distanza dalla firma decise di rescindere con la Viola. Nel corso della sua esperiena in Spagna, sulla panchina del Valencia, Gattuso è arrivato invece a dimettersi, anticipando l'intervento della società, per scarsi risultati (20 punti in 18 partite) che avevo portato il club spagnolo vicino alla zona retrocessione. Anche le ultime due avventure, Hajudk Spalato e Nazionale italiana, si sono concluse con due risoluzioni contrattuali.

LA LAZIO SI DEVE PREOCCUPARE? - Insomma, un curriculium che dovrebbe portare qualche ansia all'interno di una società come la Lazio in cui gli ultimi quattro allenatori hanno preferito dare le proprie dimissioni (Sarri, Baroni, Tudor e ancora Sarri), abbandonare la barca e lasciare sul tavolo i soldi che gli spettavano, piuttosto che restare collegati alla panchina biancoceleste. Perché le cose questa volta dovrebbero andare diversamente?