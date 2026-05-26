Pescara, Insigne verso l'addio: il suo futuro può essere in Serie D
26.05.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il futuro di Lorenzo Insigne sembra essere lontano dal Pescara. Dopo la retrocessione in Serie C, l'ex Napoli sembra destinato a lasciare nuovamente l'Abruzzo. Come riportato da Il Centro, ora può finire in Serie D: è il sogno dell'Afragolese, che ha già effettuato un sondaggio con l'attaccante. Restano in corsa anche le opzioni Al-Duhail, con l'ex compagno Marco Verratti, e Monza, vicino alla promozione in Serie A (si gioca i playoff contro il Catanzaro) che ci sta pensando seriamente. Prima di finire in B, Insigne era stato molto vicino a firmare per la Lazio con Maurizio Sarri in panchina. Alla fine non se n'è fatto più nulla. E anzi, il Comandante ora firmerà con l'Atalanta mentre in biancoceleste arriverà Gattuso.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.