Figc, Gravina: "Non abbiamo bisogno di una nuova reputazione"
26.05.2026 17:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Nell’ultimo Consiglio Federale di Gabriele Gravina, in cui è stato approvato il bilancio consuntivo 2025, l'ex presidente della Figc ha ringraziato tutti i consiglieri per il lavoro svolto in questi anni e ha augurato buon lavoro nel proseguimento di azioni decise e concrete per il bene del calcio italiano. Queste le parole: “Non abbiamo bisogno di una ‘nuova reputazione’, come alcuni sostengono, il lavoro svolto insieme è molto più profondo di quello che viene raccontato e se ne vedranno i frutti nell’immediato futuro”.
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