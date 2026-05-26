Lazio, Sarri ha rifiutato il Napoli e scelto l'Atalanta: ecco il motivo
26.05.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Niente Napoli, Sarri va all'Atalanta. Mau ha scelto: lascia la Lazio e vola a Bergamo per iniziare un nuovo ciclo con Giuntoli. Proprio il diesse stato determinante nella decisione del tecnico, tentato anche dal ritorno in azzurro. Come riportato da Il Mattino, infatti, per De Laurentiis era la prima scelta per il post Conte.
Sarri però non se l'è sentita, secondo quanto raccontato dal quotidiano. "Troppo pesante il fardello delle tre stagioni in azzurro e della 'grande bellezza'. Meglio non rovinare il ricordo", si legge. Per questo ha preferito di sposare il progetto nerazzurro prendendo il posto di Palladino. Alla Lazio, invece, arriverà Gattuso.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.