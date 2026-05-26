Gattuso dall'Italia alla Lazio, ma come sono andati gli altri ct? Il punto
Gennaro Gattuso riparte dalla Lazio. Il club biancoceleste ha scelto di puntare su di lui per sostituire Maurizio Sarri. A tre mesi dal distro di Zenica contro la Bosnia, l'ex ct ha l'occasione di rilanciarsi. Ha rifiutato il Torino per scegliere la Lazio, cadendo così in piedi dopo il fallimento in Nazionale. Ma com'è andata agli altri ct?
Dopo la vittoria del mondiale 2006, Marcello Lippi si fermò per un paio di stagioni prima di tornare sulla panchina dell'Italia per il Mondiale 2010, prima di concludere la propria carriera in Cina tra Guangzhou Evergande prima e Nazionale cinese poi. Roberto Donadoni, invece, ripartì da Napoli, ma non andò bene.
Cesare Prandelli dopo quattro anni alla guida degli azzurri decise per un po' di allenare all'estero: prima il Galatasaray, poi il Valencia e l'Al-Nassr. Concluse la carriera in Italia con le esperienze al Genoa e alla Fiorentina. Gian Piero Ventura dopo l'eliminazione con la Svezia allenò il Chievo Verona per quattro partite e poi la Salernitana per una stagione, ad oggi non allena da sei anni. Roberto Mancini accettò la proposta dell'Arabia Saudita, mentre Spalletti è stato scelto per sostituire Tudor sulla panchina della Juventus.