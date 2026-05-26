Basic lascia la Lazio: ha firmato con il Venezia. Tutti i dettagli
26.05.2026 11:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Basic saluta la Lazio. Sarà un nuovo giocatore del Venezia, si trasferirà a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con la società biancoceleste. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista croato ha firmato un contratto di tre anni (più opzione legata alla salvezza) con il club neopromosso in Serie A. Manca solo l'ufficialità.
@VeneziaFC_IT, Basic ha firmato: tre anni di contratto più opzione legata alla salvezza @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 26, 2026
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.