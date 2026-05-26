Basic lascia la Lazio: ha firmato con il Venezia. Tutti i dettagli

26.05.2026 11:40 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Basic lascia la Lazio: ha firmato con il Venezia. Tutti i dettagli
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Basic saluta la Lazio. Sarà un nuovo giocatore del Venezia, si trasferirà a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con la società biancoceleste. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista croato ha firmato un contratto di tre anni (più opzione legata alla salvezza) con il club neopromosso in Serie A. Manca solo l'ufficialità.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.