Lazio, l'undici e il modulo di Gattuso: ecco come potrebbe giocare la squadra

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RASSEGNA STAMPA - Gattuso è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Italia con la Lazio sul petto. Ma come giocherà la sua creatura? A differenza del periodo in azzurro quando, spinto probabilmente dal blocco Inter, ha impiegato la difesa a tre, tornerà alla difesa a quattro. In carriera, il sistema che ha maggiormente utilizzato è il 4-2-3-1 e allora, scopriamo quale potrebbe essere la formazione con i giocatori attualmente in rosa, ma che non è detto che rimangano tesserati biancocelesti.

Come riporta Il Messaggero, in porta ci sarebbe attualmente Mandas visto che di novità sul suo riscatto non ce ne sono da parte del Bournemouth. In caso contrario ci sarebbe Motta, dato che Provedel potrebbe essere ceduto al Bologna. In difesa, a destra Marusic, sulla corsia sinistra Tavares, i due centrali Provstgaard, mentre Gila e Romagnoli portano rebus sulla loro permanenza. Attenzione alla carta Gigot che ha lavorato con Gattuso all'OM. In mediana, i due potrebbero essere Rovella e Taylor con Cataldi in costante ballottaggio.

Dietro la punta invece, il terzetto potrebbe essere composto da uno tra Isaksen o Cancellieri sulla destra, Zaccagni a sinistra, mentre Noslin come mezzapunta, con Przyborek pronto a guadagnare minutaggio. Davanti a loro, gli unici adesso in rosa sono Dia e Ratkov.