'Responsabilità e Futuro', il convegno organizzato dalla Lazio: il racconto - FOTO

Nella sala conferenze dello Stadio Olimpico di Roma è andato in scena il convegno 'Responsabilità e Futuro', promosso dalla Società Sportiva Lazio con l'obiettivo di promuovere un momento di confronto istituzionale qualificato su un tema di rilevante interesse pubblico, quale la violenza sulle donne e la violenza di genere. Tra i presenti anche il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la dottoressa Cristina Mezzaroma. Il convegno è stato suddiviso in tre panel: 'Conoscere e riconoscere la violenza e valutarne il rischio'; 'Intercettare la violenza e proteggere la vittima' e, l'ultimo, 'Femminicidio: orfani e responsabilità'. A moderare l'evento: Simona Branchetti, giornalista e conduttrice televisiva, Federica Gentile, direttrice artistica dell'emittente radiofonica Radio Zeta, e Roberto Rao, Head of Press Office presso Aeroporti di Roma ed portavoce di Claudio Lotito.

SALUTI ISTITUZIONALI - Dopo un videomessaggio della Ministra per Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eguenia Maria Roccella, la dottoressa Mezzaroma, organizzatrice dell'evento, ha preso parola a inizio convegno rivolgendosi a tutti i presenti a nome della S.S.Lazio e sottolineando l'importanza di alimentare il dibattito e la denuncia intorno al tema della violenza sulle donne e della violenza di genere. "Comprendere cosa resta dopo la violenza", spiega Cristina Mezzaroma, è l'argomento centrale di una discussione in cui lo sport deve avere un ruolo centrale per trasmettere i valori fondanti della società. Anche il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha parlato ai presenti. Rocca ha sottolineato il ruolo prezioso che la Società Sportiva Lazio, attraverso i suoi canali, riserva in temi di grande importanza sociale.

I PANEL - Nel corso del primo dei tre panel previsti dal programma, hanno preso parola la psicologa Annamaria Giannini, l'Ispettrice Regionale Corpo Infermiere Volontarie di CRI Raffaella Vannuccini che ha raccontato una sua testimonianza, l'Onorevole Martina Semenzato Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, la scrittrice Barbara Alberti, la Presidente dell'Associazione 'Differenza Donna' Elisa Ercoli, la Prima dirigente della Polizia di Stato, Polizia Postale e Comunicazioni Alessandra Belardini e l'avvocato Giulia Sarnari. Nei loro interventi le personalità citate hanno spiegato come poter conoscere (e riconoscere) la violenza sulle donne e di genere, indicando i criteri per la valutazione del rischio.

Nel corso dell'evento è arrivato allo Stadio Olimpico anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, intervenuto nel corso del convegno dopo il Sindaco Gualtieri.

II PANEL - Intercettare la violenza e la protezione della vittima sono stati, invece, i temi trattati nel secono panel. Un tema trattato e approfondito ancora dall'Onorevole Semenzato, dal Magistrato e consulente della Commissione parlamentare sul femminicio Valerio De Gioia, da Anna Bonifazi, Comandante del Reparto Analisi Criminologiche del RaCIS, dall'avvocato Massimiliano Santaiti e dall'avvocato Nicodemo Gentile, della Psicologa e Criminologa Flaminia Balza e attraverso la testimonianza ei Linda Moberg, sopravvissuta alla violenza domestica.

III PANEL - Il convegno si è concluso sul tema dei figli rimasti orfani a causa dei femminicidi. A tal riguardo si sono espressi l'avvocato e Presidente dell'Associazione 'il Giardino Segreto' Patrizia Schiarizza, il Procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori, la Direttrice Ufficio Sostenibilità e Climate Change - Comitato italiano per l'Unicef Chiara Ricci, la neuropsichiatra Cristiana Alessia Guido e il Prefetto Giuseppe Castaldo, con le testimonianze di Cinzia Serena e Vera Squatrito.