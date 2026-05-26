Gattuso, non c'era solo la Lazio: ha rifiutato il Torino, ecco il motivo
26.05.2026 08:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Scatto di Lotito e firma di Gattuso. Il presidente della Lazio si è mosso subito per la prossima stagione, assicurandosi il sì dell'ex ct della Nazionale italiana. Manca solo l'ufficialità, ma l'accordo è totale. Prenderà il posto di Sarri, promesso sposo dell'Atalanta che saluterà invece Palladino.
Per Gattuso, la società biancoceleste ha superato la concorrenza di un'altra squadra di Serie A. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, lo voleva il Torino di Cairo. Ma Rino ha rifiutato l'offerta granata (ritenuta irricevibile), visto che pensava di andare all'estero per smaltire la delusione Mondiale vissuta a marzo sulla panchina azzurra. Invece poi ha accettato la Lazio.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.