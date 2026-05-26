Ex Lazio | Lisci lascia l'Osasuna: il comunicato ufficiale del club

26.05.2026 11:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Lisci lascia l'Osasuna: il comunicato ufficiale del club
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© foto di Federico Titone

Si chiude l'avventura di Alessio Lisci all'Osasuna. Ora è ufficiale: il tecnico italiano, con un passato nelle giovanili della Lazio, ha detto addio al club spagnolo. Come vi avevamo raccontato, il suo nome era finito anche nel casting della società biancoceleste per il post Sarri, salvo poi virare su Gattuso. Di seguito il comunicato.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.