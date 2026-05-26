Milan, i tifosi stanno con Tare e Allegri: "Unici uomini veri, Ibra il male"
26.05.2026 12:40 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Fuori tutti. Questa la decisone del Milan dopo la mancata qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League maturata dopo il ko contro il Cagliari a San Siro.
Via Allegri, così come il ds Tare, l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani e il Direttore Tecnico Geoffrey Moncada.
I tifosi, però, hanno deciso di prendere le pari di Allegri e di Tare. In particolare l’Old Clan Milano, gruppo organizzato della Curva Sud, ha deciso di esporre uno striscione con questo messaggio: “Allegri e Tare unici uomini veri, Ibra male assoluto. Giocatori e società, tutti colpevoli!”.
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