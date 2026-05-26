Lazio, il video della società manda i tifosi su tutte le furie: le reazioni social
Ancora una volta la Lazio pensa di potersi aggrazziare i tifosi, ma ottiene la reazione opposta. Sui social del club è stato pubblicato un video in cui si ripercorre la stagione. Partendo dalle parole di Maurizio Sarri ("resto fino a giugno per i tifosi e la squadra") vengono rivissuti i momenti clou dell'annata, tra gioie (pochissime) e dolori (tantissimi). Un video di quelli emozionali, sicuramente di pregevole fattura tecnica, ma pubblicato nel momento sbagliato dalle persone sbagliate. Il messaggio di unità e compattezza che si cerca di trasmettere è una narrazione distorta di una realto che si esplica nei commenti, dove migliaia di laziali in pochi minuti hanno reagito dissociandosi e criticando la società. Attacchi continui e giustificati dal contesto, dal momento storico che la Lazio sta vivendo. Ancora una volta la missione è fallita. Quel tentativo di ridipingere la realtà si scontra con la realtà stessa. Non esiste compattezza e unione, quella spaccatura presente da anni oggi è un cratere incolmabile.