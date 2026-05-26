Petrucci (Sky): "Gattuso ha avuto dubbi nell'accettare la Lazio. Sa che..."

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Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci, che ha parlato della scelta della Lazio di puntare su Gennaro Gattuso per la panchina. Queste le sue dichiarazioni: "Dal punto di vista del carattere non mi sembra uno yes-man, ha dato dimissioni, a Firenze è andato via dopo 20 giorni per diversità di vedute. Gattuso ha comunque avuto tanti dubbi nell'accettare la Lazio, sa bene che ci sono nove contratti in scadenza nel 2027, aveva perplessità di natura ambientale".

"Chi ha scelto Gattuso? È il direttore sportivo che ha portato avanti la trattativa, non so se il nome è stato fatto da Lotito, ma sapendo il feeling, Lotito stima Gattuso da prima di Fabiani. Presumo che il nome lo abbia fatto lui, poi la trattativa vera e propria l'ha fatta Fabiani".

"Non è che lo sappiamo solo noi a roma che c'è una frattura tra tifosi e società. Ci sono delle perplessità di cui Gattuso e Fabiani hanno parlato, questo era uno degli aspetti di cui hanno discusso. Anche il fattore ambientale ha un peso".

"Non sono d'accordo che Gattuso sia una scelta contro i tifosi, perché deve essere una sfida? Può non piacere, ognuno di noi ha delle preferenze, però vederla come una sfida fatta dalla società verso i tifosi non sono d'accordo. Se l'allenatore alla Lazio non viene messo nelle migliori condizioni e non viene protetto è tutto inutile, è una cosa di cui dobbiamo tener conto anche per Gattuso".

"Io credo che Gattuso voglia ripartire da Zaccagni, ma su di lui bisogna tenere gli occhi aperti. Il mercato della Lazio dipende dalle offerte che arrivano, Zqaccagni è uno di questi. Può incidere che ci sia feeling tra lui e Gattuso, ma lo aveva anche con Sarri".