Gattuso è la bestia nera della Lazio: tutti i precedenti da avversari

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ora insieme, una volta avversari. Gattuso e la Lazio si ritrovano, ma non più uno contro l'altro. Adesso sarà il nuovo allenatore biancoceleste: prenderà il posto di Sarri, in procinto di passare all'Atalanta.

In carriera Rino ha avuto sempre un buono score contro la Lazio, contro cui ha giocato più partite in assoluto da allenatore (12). Dal 2018 al 2021 in totale sono state 6 le vittorie (più di tutti, come contro SPAL e Sampdoria), con 3 pareggi e 3 sconfitte.

Il primo incrocio risale al 28 gennaio 2018 a San Siro, con la vittoria in campionato del 'suo' Milan per 2-1 (gol di Cutrone di braccio, poi Marusic e Bonaventura). L'ultimo precedente, invece, è del 22 aprile 2021, quando Gattuso si trovava sulla panchina del Napoli che vinse nettamente per 5-2 (32esima giornata di Serie A, doppietta di Insigne e gol di Politano, Mertens, Immobile, Milinkovic-Savic e Osimhen).

Per cinque volte Ringhio ha incontrato la Lazio anche in Coppa Italia: nella doppia semifinale del 2018 (due 0-0 e vittoria del Milan ai rigori, gol decisivo di Romagnoli sotto la Nord) e del 2019 (0-0 all'Olimpico e 0-1 a San Siro, con la rete di Correa per il successo biancoceleste), e ai quarti nel 2020 (1-0 per il Napoli, Insigne). D'ora in poi invece saranno dalla stessa parte.