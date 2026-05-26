Serie A, classifiche degli ultimi due anni a confronto: che crollo della Lazio!

La Serie A 2025/26 si è appena conclusa ed è tempo di bilanci. La Lazio ha chiuso il proprio campionato al nono posto, mancando per la seconda stagione consecutiva l'accesso all'Europa. Rispetto allo scorso anno, i biancocelesti hanno perso due posizioni in classifica e, complici mille difficoltà, anche i punti totalizzati sono stati decisamente meno.

Sul proprio profilo Instagram, Sky Sport ha messo a confronto i piazzamenti di tutte le squadre negli ultimi due campionati. La Lazio si è fermata a soli 54 punti, ben 11 in meno rispetto ai 65 ottenuti da Baroni. Buttando un occhio sugli altri risultati, emerge come solamente tre squadre abbiano avuto un calo peggiore rispetto a quello avuto dagli uomini di Sarri: si tratta di Fiorentina (-23), Verona (-16) e Atalanta (-15).