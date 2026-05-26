Serie A, nuove le regole la lotta salvezza e scudetto: i dettagli
La Figc, al termine del Consiglio Federale, ha reso noti i temi affrontati durante l'incontro e tra questi, le nuove regole per la lotta salvezza e scudetto. "Su proposta della Lega Calcio Serie A - si legge infatti nella nota - è stata approvata una modifica per la quale lo spareggio scudetto e/o salvezza non si disputa nel caso in cui dovesse coinvolgere un club qualificato per una finale di coppa europea (vale quindi la classifica avulsa)".
Se lo spareggio scudetto o salvezza dovesse coinvolgere una squadra già impegnata nell'ultimo atto di Champions, di Europa League o di Conference League, il titolo o la permanenza in A sarebbero decise tramite i risultati negli scontri diretti e dunque, con la classifica avulsa. Un esempio arriva proprio dalla passata stagione con Inter e Napoli che si sono contese lo scudetto fino al termine, una condizione che le ha costrette ad anticipare l'ultima partita di campionato. Questo - con l'Inter in finale di Champions col PSG - per evitare un eventuale spareggio scudetto che avrebbe senza dubbio complicato un calendario già con assenza di date disponibili. Un'eventualità che, come detto, dalla prossima stagione non si ripresenterà.
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