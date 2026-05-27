Taylor al centro della nuova Lazio: Gattuso pensa al ruolo e al cambio modulo

27.05.2026 10:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Taylor al centro della nuova Lazio: Gattuso pensa al ruolo e al cambio modulo
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Uno dei temi tattici più interessanti della nuova Lazio riguarderà il ruolo di Taylor. Gennaro Gattuso vuole capire fino in fondo quale possa essere la sua collocazione ideale: trequartista nel 4-2-3-1 oppure mezzala nei due di centrocampo. Dalle caratteristiche e dall’evoluzione dell’olandese potrebbero dipendere anche le future varianti tattiche della squadra.

Come scrive il Messaggero, l’idea iniziale del nuovo tecnico sarà comunque quella di ripartire dal 4-3-3, modulo nel quale Taylor ha già dimostrato di poter essere una pedina importante grazie alla sua capacità di inserirsi, legare il gioco e dare equilibrio alla manovra.

Ma Gattuso sta valutando anche soluzioni diverse: non è infatti esclusa l’ipotesi di un 4-3-1-2, soprattutto nel caso in cui il mercato portasse a Formello un’altra punta di alto livello. In quel sistema il ruolo del trequartista diventerebbe centrale e proprio Taylor potrebbe rappresentare una soluzione preziosa per dare qualità tra le linee.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.