Taylor al centro della nuova Lazio: Gattuso pensa al ruolo e al cambio modulo
RASSEGNA STAMPA - Uno dei temi tattici più interessanti della nuova Lazio riguarderà il ruolo di Taylor. Gennaro Gattuso vuole capire fino in fondo quale possa essere la sua collocazione ideale: trequartista nel 4-2-3-1 oppure mezzala nei due di centrocampo. Dalle caratteristiche e dall’evoluzione dell’olandese potrebbero dipendere anche le future varianti tattiche della squadra.
Come scrive il Messaggero, l’idea iniziale del nuovo tecnico sarà comunque quella di ripartire dal 4-3-3, modulo nel quale Taylor ha già dimostrato di poter essere una pedina importante grazie alla sua capacità di inserirsi, legare il gioco e dare equilibrio alla manovra.
Ma Gattuso sta valutando anche soluzioni diverse: non è infatti esclusa l’ipotesi di un 4-3-1-2, soprattutto nel caso in cui il mercato portasse a Formello un’altra punta di alto livello. In quel sistema il ruolo del trequartista diventerebbe centrale e proprio Taylor potrebbe rappresentare una soluzione preziosa per dare qualità tra le linee.